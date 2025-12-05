Polis memuru Ali Karadamar mahkemeye olguları aktardı.
Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Türkiye'de sakin zanlının Ercan Havaalanından çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet, 9mm çapında canlı mermi tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9mm canlı merminin PGM balistik inceleme şubesine incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti, ek süre talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.