Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9mm canlı merminin PGM balistik inceleme şubesine incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti, ek süre talep etti.

Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Türkiye'de sakin zanlının Ercan Havaalanından çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet, 9mm çapında canlı mermi tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

