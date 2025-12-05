Polis, 30 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibinin almış olduğu bilgi ışığında zanlı E.K.’nin Gönyeli’deki ikametgâhında arama yaptığını; 2 kilo 700 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 250 gram kokain, 4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak emare aldıklarını kaydetti.

Polis, ele geçirilen emarelerin üzerinde yapılan parmak izi incelemesiyle ilgili sonuçların 7 Ekim 2025’te belli olduğunu, zanlı H.K.’nın cam kavanozda ve uyuşturucuların muhafazasında kullanılan naylon poşetlerde sağ ve sol el parmak izlerinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlı H.K.’nın 2 Aralık tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının üzerinde bulunan uyuşturucuyu Lefkoşa’dan bir şahıstan aldığını söylediğini ve bu hususun araştırıldığını ifade etti. Ayrıca zanlıyla ilgili iki ilçede soruşturma yürütüldüğünü, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.