Mahkemede olguları aktaran polis memuru Fırat Uğuroğlu, zanlının 6–7 Temmuz 2025 tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde çalıştığı markete ait anahtarları tasarrufunda bulundurarak, herhangi bir hasar vermeksizin binaya girdiğini ve kasadan toplam 27 bin 226 TL nakit para çaldığını belirtti. Polis, olayın 13 Temmuz 2025 tarihinde polise bildirildiğini, zanlının aranan şahıslar listesine eklendiğini kaydetti.

Uğuroğlu, zanlının 19 Aralık 2025 tarihine kadar tespit edilemediğini, ancak söz konusu tarihte Girne Yat Limanı’nda M.A. ve H.İ.A. isimli şahıslarla birlikte gizli ittifak kurarak yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı sırada görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının 20 Aralık 2025 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Zanlının 22 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’daki olayla ilgili itiraf içerikli ifade verdiğini belirten Uğuroğlu, zanlının ayrıca 2023 yılında Girne’de müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla teminata bağlandığını da mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Ekim 2025’te Girne’deki dosyasıyla ilgili mahkeme emri olan ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle aleyhinde ayrıca “mahkeme emrine riayetsizlik” dosyası da hazırlanacağını ifade etti. Tahkikatın soruşturmayı etkileyecek kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının ağır ceza kapsamındaki suçlardan yargılanmamak için KKTC’den kaçmaya çalıştığını, serbest kalması halinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etme ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayarak, davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmeyecek süreyle merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.