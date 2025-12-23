KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan F.G.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erginsoy Güler mahkemeye olguları aktardı. Polis, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 12.30'da Lefkoşa Adli Şube'de soruşturma maksatlı bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2022 tarihinden itibaren 1108 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, 12.12.2025 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, 15.12.2025 tarihinde ise 8 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz tamamlandığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.