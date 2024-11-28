Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) İstanbul Temsilciliği etkinlikleri çerçevesinde bir dizi görüşmelerde bulunan İŞAD YK Başkanı Enver Mamülcü ile İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel ve Beraberindeki Heyetle yapılan temaslarda birçok iş insanları ile yapılan temaslarla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Kabulleri çerçevesinde Projeler ve yatırımlar ele alındı.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kıbrıs Türk İş İnsanlarının yatırımları ve İstanbul İş İnsanları girişimleri bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak işbirliklerini önemsediklerini ve aktif katkılarında bulunacakları, söz konusu etkileşimi destekleyerek işbirlikleri katma değere geliştirerek realiteye dönüşmesinin önemini belirtiler.