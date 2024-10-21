Tatlı yiyip tatlı konuşalım prensibine uygun bir atmosferde geçen görüşmede, Sayın Vali ve valilik personeline sahibi olduğu Fakı Mehmet Efendi Baklavalarından ikram eden Uzel, Sıcak bir havada geçen görüşmede Sayın Gül'e ziyaret anısına İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim kurulunun selamlarını ileterek İŞAD'ın plaketini takdim etti.



İstanbul'da bulunan yabancı devlet misyon şefleri ile yapılması planlan yoğun görüşme trafiği ve düzenlenecek etkinlikler öncesi İstanbul Valisi Davut Gül'ün görüşleri alındı.



Vali Gül,her türlü desteği vereceğini, bir ihtiyaç halinde direkt kendisinin aranabileceğini belirterek, Gaziantep’ te Vali olarak görevdeyken, Şu anda İstanbul KKTC Başkonsolosu olarak görevde bulunan Fatma Demirel ile birlikte çalıştıklarını, İŞAD' ın Sn. Konsolos ile devamlı dirsek temasına devam etmesi tavsiyesinde bulundu.



İŞAD ın üstlendiği bu mişyon ile geliştireceği bu girişimlerin ve temasların sonucunda ortaya çıkacak işbirliğinin KKTC ekonomisi adına önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirtti.



İŞAD yönetimine selamlarını ileterek görüşme sonlandırılmıştır..

