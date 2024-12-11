Zirve, 6 Aralık Cuma günü üyeler arası ticaret köprüsü oturumu ile başladı. Ardından Başkanlar Konseyi ve açılış konuşmaları gerçekleşti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in yanı sıra üst düzey isimlerin konuşma yaptığı oturumlar büyük ilgi gördü. Türkiye’nin 2025 ekonomik görünümü, Can Selçuki tarafından detaylı bir sunumla ele alındı.

Panel ve Özel Oturumlar

TÜRKONFED, TÜSİAD ve İŞAD başta olmak üzere bölgesel temsilcilerle birlikte birçok önemli isim etkinlikte yer aldı. “2025’e Girerken Küresel Riskler ve Yerel Çözümler” konulu panelde, EDAM Direktörü Sinan Ülgen ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Soli Özel gibi uzmanlar görüşlerini paylaştı. Son oturumda ise Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, kalkınmanın dinamiklerini ele aldı.

Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis’te Görüşmeler Gerçekleştirildi

Zirve sonrasında İŞAD heyeti, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis illerinde sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bölgedeki ekonomik gelişmeler, iş birliği fırsatları ve karşılıklı yatırım olanakları değerlendirildi. Bu ziyaretlerde KKTC’nin ekonomik potansiyelinin yanı sıra Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesi konularına odaklanıldı.

KKTC İş Dünyası İçin Önemli Kazanımlar

İŞAD, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve Türkiye ile iş dünyası bağlarını güçlendirmek adına bu tür organizasyonlarda aktif katılım göstermeye devam ediyor. TÜRKONFED 20. Yıl Zirvesi’nde edinilen bilgi ve iş birliği fırsatlarının, Kuzey Kıbrıs iş dünyasına önemli katkılar sunması bekleniyor.