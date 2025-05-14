Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel, 13 Mayıs 2025 tarihinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile İstanbul’da bir araya geldi. Gerçekleştirilen bu buluşmada, iki kuruluş arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Kıbrıs’ın ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Görüşmede, İŞAD ile TÜSİAD arasında İstanbul'da mentörlük programları, start-up destekleri ve kuluçka merkezi kurulması konularında işbirliği yapılması yönünde fikir birliğine varıldı. Ayrıca, Kıbrıs'ın dijital üs olma potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu alanda ortak projeler geliştirilmesi konusunda da mutabakat sağlandı. İşbirliğinin Kıbrıs Türk iş dünyasının Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.