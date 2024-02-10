Washington merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketinin 2023 yıllık suç anketine göre, ABD'deki kadınların yüzde 50'sinden fazlasının geceleri yalnız yürümekten korktuğu, bu oranın erkeklerde ise sadece yüzde 26 olduğu belirlendi.

Violence and Gender dergisinde yayımlanan çalışmada 571 katılımcıdan farklı üniversite kampüslerinden 16 görüntüye bakmaları istendi ve daha sonra katılımcılardan kendilerini bu alanların her birinde yürürken hayal etmeleri ve bir ısı haritası aracı kullanarak fotoğraflarda dikkatlerini çeken herhangi bir alana tıklamaları istendi.

Çalışmanın başyazarı ve Brigham Young Üniversitesi'nde Sağlık Profesörü olan Robbie Chane yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan ısı haritaları, insanların bu alanlarda hareket ederken belki de ne düşündüklerini, hissettiklerini ya da ne yaptıklarını temsil ediyor. Çalışmaya başlamadan önce bazı farklılıklar görmeyi bekliyorduk, ancak bu kadar zıtlık görmeyi beklemiyorduk. Görsel olarak gerçekten çarpıcı" dedi.

Araştırma sonucu elde edilen haritalarda erkeklerin yola ya da bir ışık veya çöp kutusu gibi sabit bir nesneye odaklanma eğiliminde oldukları ortaya koyulurken, kadınların ise çevredeki çalılar ve yolun dışındaki karanlık alanlar gibi potansiyel tehlikelere çok daha fazla odaklandıkları saptandı.

Araştırmacılar, çalışmalarının gece geç saatlerde evlerine yürürken kendilerini savunmasız hisseden kadınların güvenliğini destekleyecek yeni önlemlerin alınması için daha fazla farkındalık yaratmasını ve konuşulmasını umduklarını dile getirdi.

Profesör Chane araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Neden kadınların bunları düşünmek zorunda kalmadığı bir dünyada yaşayamıyoruz? Yakınımdaki kadınların başına gelenleri duymak yürek parçalayıcı. Bu görüntü setlerindeki ısı haritaları arasında hiçbir farkın olmadığı bir dünya için çalışmak güzel olurdu. Halk sağlığı disiplininin umudu budur" sözlerini kaydetti.