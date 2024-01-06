Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel davası ara karara kaldı.

İsas Otel davasında, duruşmaya ara karar almak için Türkiye saatiyle 21.30’a kadar ara verildi.

Bugün sabah Türkiye saati ile saat 10.00’da başlayan davada sanık avukatlarının mütalaası sırasında, müşteki avukatlarıyla tartışma çıkması nedeniyle ara verilen ve saat 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada, kalan iki tutuklu sanığın savunmaları dinlendi.

Fennî mesul Halil Bağcı’nın savunması ardından müdafi avukatların mütalaalarına yer verildi.

Ardından tutuklu sanık Erdem Yıldız’ın savunması ve avukatların mütalaaları dinlendi.

Bağcı

Duruşmada ilk olarak Fennî mesul Halil Bağcı dinlendi.

Bağcı, mal sahibi ve inşaattan haberinin olmadığını savunarak, yazdığı raporda bir kusur bulunmadığını söyledi.

O dönemde her projenin paket olarak talep edildiğini ifade eden Bağcı, belediyenin o dönem mimarlara da statik proje yeterliliği verdiğini kaydetti.

Bağcı, dosya ve inşaatla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Halil Bağcı’nın avukatları da müvekkillerinin suçsuz ve kusursuz olduğunu savunarak, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Yıldız

Tutuklu sanık Erdem Yıldız da savunmasında, 30 yıldır mimar olduğunu ve hiç statik yapmadığını söyledi.

Mimarlarının statik yaptığının söylendiğini ancak, bunun mümkün olmadığını savunan Yıldız, bunun suç olduğunu kaydetti.

Hakkındaki genel suçlamaları da kabul etmediğini vurgulayan Yıldız, “Hiç beton dökmedim, demir bağlamadım” dedi.

Hakkındaki delillerin de ortada olduğunu söyleyen Yıldız, tutuklu bulunmasından dolayı mağdur olduğunu belirtti ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatları da mütalaalarında, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ve tahliyesini talep ettiklerini kaydetti.

Mahkeme tüm talepleri değerlendirmek ve ara kararı almak için Türkiye saati ile 21.30’a kadar ara verdi.