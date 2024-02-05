Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat 2023'te Türkiye’de meydana gelen depremde 49 vatandaşımız ile 50 binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği felaket ile ilgili mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Yüreklerimizi yakan asrın felaketinin derin yaraları halen içimizi dağlamaktadır. Türkiye'de 50 binin üzerinde ve ülkemizde Şampiyon Meleklerimizin de içerisinde bulunduğu 49 vatandaşımızın canına malolan bu felaketin yaralarını sarmak için devlet olarak elimizden geleni yapmaya ve yurttaşlarımızın adlarını yaşatmaya gayret ediyoruz.



Özellikle “İsias Davası” olarak bilinen yargı sürecinin yakından takipcisi olarak adaletin yerini bulmasında ısrarcı olacağız. Bu konuda Türk adaletine olan inanç ve güvenimiz tamdır.



Bu acı günün yıl dönümünde 49 vatandaşımızı ve Anavatan Türkiye'de hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle anıyorum. Acılı ailelere ve Türk halkına sabırlar dilerim"