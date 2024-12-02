Adıyaman İsias Otel faciasına ilişkin davada beşinci duruşma, 3 Aralık Salı günü saat 10.00’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşmaya, faciada hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri katılacak.

Duruşmayı izlemek için başta Şampiyon Meleklerin aileleri olmak üzere, Başbakanı Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite üyeleri, Barolar Birliği temsilcileri ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir heyet, yarın Gaziantep üzerinden Adıyaman’a hareket edecek.