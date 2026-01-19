Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün yapılacak.

Sanıklar için 8 Ocak’ta dosyaya giren savcılık mütalaası ardından karar beklenen duruşma, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.00’da (KKTC saatiyle 09.00) başlayacaktı. Ancak Adıyaman’da yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugünkü duruşmanın saati ertelendi. Duruşma, Türkiye saatiyle 12.30’da, (KKTC saatiyle ise 11.30’da) yapılacak.

Savcılık mütalaasında sanıkların kusuru “bilinçli taksir” kapsamında değerlendirilmişti.

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanıyor.