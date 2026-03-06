Başbakan Ünal Üstel bugün Şahinler köyündeki kırsal kesim arsaları bölgesini ziyaret ederek başlatılan altyapı çalışmalarını yerinden inceledi. Başbakan Üstel, daha sonra Aşağı Bostancı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Üstel, incelemelerinin ardından basına açıklamada bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt bölgesinde geçmişte yapılan tartışmalardan dolayı gençlerin göç ettiğini anımsatarak, Güzelyurt’un vazgeçilmez ve çok önemli olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini ve gençlerin Güzelyurt bölgesinde kalması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Üstel, hükümet olarak aldıkları tedbirlerle narenciyedeki sorunları aştıklarını, bu yıl narenciyede tarihte görülmedik fiyatlardan her kesimin memnun olduğunu söyledi.

30 yıl sonra ilk kez sosyal konut temelini Güzelyurt’ta attıklarını ve temmuz ayı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Başbakan Üstel, yerel yönetimle istişare içinde yeni sosyal konut projelerine imza atacaklarının altını çizdi.

Dördüncü ilk evim kredisini de yürürlüğe koyduklarını hatırlatan Üstel, gençleri bir yandan sosyal konutlarla ev sahibi yaparken, bir yandan da özel sektörden ev almaları için türk lirası düşük faizli uzun vadeli imkan sunduklarını ifade etti.

Üstel, 2011-2012 de dağıtılan arsalara çağdaş bir altyapı kazandırmak için öncelik verdiklerini ifade ederek, çalışmaları yerinde görmek için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Altyapı çalışmalarının bir kısmının devletin öz kaynakları bir kısmının ise Türkiye cumhuriyeti ile imzalanan mali işbirliği protokolleri çerçevesinde yapıldığını kaydeden Üstel, bitme aşamasına gelen Güzelyurt hastanesinin de bu protokoller çerçevesinde tamamlanacağını vurguladı.

Bölgeye kazandırılan soğuk hava deposu projesinin ilk etabının bayram sonrasında açılacağını da açıklayan Üstel, soğuk hava deposunun yan tarafında ise hal projesini hayata geçireceklerini belirtti.Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Şahinler bölgesinin Güzelyurt’un yükselen değerli bir bölgesi olduğuna işaret ederek, bölgenin örnek bir sosyal konut bölgesi olması için yerel yönetim olarak da üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Şahinler Muhtarı Halil Yangın da 2011 yılında Şahinler, Serhatköy ve Gayretköy olmak üzere üç köye ortak dağıtılan 186 arsanın altyapısı sorununun giderilmesi konusunda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Üstel, daha sonra Aşağı Bostancı’da vatandaşlarla bir araya geldi.