Kıbrıs Türk Barolar Birliği Isias Komitesi Üyesi Avukat Aslı Murat, BRT’de Baykan Gürses’in yayınında Isıas Davası ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Aslı Murat, İsias'ın otele dönüşmesi ile 1993 yılındaki ilk mimarı Atıf Sağbaş’ın 5 Mart’ta Adana’da tanık olarak dinleneceğini söyledi.

Aslı Murat, “Oradaki hukuk ekibimizden elde ettiğimiz bilgiye göre, tanıklıktan sanıklığa geçebilecek bir süreç de olabilir” dedi.

Öte yandan mahkeme süreci ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme, KTÜ ve İTÜ’den sonra üçüncü bilirkişi raporunu Gazi Üniversitesi’ne gönderdi.

Kaynak: Haber Kıbrıs