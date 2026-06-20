Çocukluk çağında oluşan güneş yanıklarının, ilerleyen yaşlarda cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ve cilt kanseri riskini artırabileceğini dile getiren Pediatri Kurumu, çocukları güneşten doğru yöntemlerle korumanın, yaşam boyu sürecek sağlıklı bir yaşamın önemli yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

-"Güneşten yararlanın, zararlı etkilerinden korunun"

Pediatri Kurumu adına açıklama yapan Dr. Sezin Akansoy Debeş, kontrollü güneş ışığına maruz kalmanın, vücudun doğal D vitamini sentezine katkı sağladığını ancak güneş ışınlarının en yoğun ve zararlı olduğu 10.00 –16.00 saatleri arasında çocukların uzun süre doğrudan güneş altında kalmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Debeş, sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılan kısa süreli açık hava etkinliklerinin, çocukların güneşten daha güvenli şekilde yararlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Altı aydan büyük çocuklarda, uzun süre dış ortamda bulunulacaksa dışarı çıkmadan yaklaşık 20–30 dakika önce, en az SPF 30, UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan, suya dayanıklı bir güneş koruyucusu kullanılmasını öneren Debeş, güneş koruyucu ürünlerin, her iki saatte bir, yüzme sonrasında ve yoğun terleme veya havluyla kurulanmanın ardından yeniden uygulanmasını istedi.

Debeş, kremin yeterli miktarda sürülmesi ve son kullanma tarihinin kontrol edilmesinin de önemli olduğunu hatırlattı.

-"En etkili korunma yöntemi gölge ve uygun giysiler"

Güneşten korunmanın en etkili yolunun yalnızca güneş koruyucu kullanmak olmadığını dile getiren Debeş, geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve ince, açık renkli ancak sık dokunmuş giysiler giydirilmesinin de katkı sağlayacağını söyledi.

Debeş, altı aydan küçük bebeklerin mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığına çıkarılmamaları, gölgede tutulmaları ve koruyucu giysilerle korunmalarını önerdi.

-"Yazın su tüketimini ihmal etmeyin"

Çocukların gün boyunca düzenli aralıklarla su içmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini de ifade eden Debeş, “Güneşten bilinçli yararlanmak, güneşten kaçınmak değil; doğru zamanda ve doğru şekilde korunmaktır" dedi.