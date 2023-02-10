Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li ve UBP’li milletvekilleri de cenazeleri karşıladı.

İsias Otel enkazında spor kafilesinden 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İsias Otel enkazında spor kafilesinden 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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