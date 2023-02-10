Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’da İsias Otel enkazında cansız bedenlerine ulaşılan 10 vatandaşın cenazesi bugün saat 03.30 sıralarında ülkeye getirildi.
Acılı aileler cenazelerini göz yaşları içerisinde teslim aldı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li ve UBP’li milletvekilleri de cenazeleri karşıladı.
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