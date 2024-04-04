Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, “yurt dışı yasağı” ve “haftada bir gün imza atma” şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

Şampiyon Melekler'in de aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı.

Dava, 26 Nisan'da görülecek ikinci duruşmayla devam edecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, salı günü düzenlenen ortak basın toplantısında, Adıyaman Mahkemesi’nin Grand İsias Otel ile ilgili kusurları ortaya konan mal sahibi Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın serbest bırakılarak tutuksuz yargılanma yönünde karar aldığını duyurarak, karara tepki göstermişti.