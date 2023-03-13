Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı. Silah ve patlayıcılarla yasadışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenen Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te IŞİD'e katıldığı tespit edilmişti.

Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 21 yıl, 'nitelikli silah bulundurma' suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Önceki celselerdeki savunmalarını tekrarlayan Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını savundu. Güler, sağlık sorunları da olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.

Terör örgütü IŞİD'in 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı.

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