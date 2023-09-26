Bakanlar Kurulu, İskan Komitesi Başkanlığı’ndaki görev süresi dolan Salih Sonay'ın yerine Halis Üresin'in atanmasına karar verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 48'inci maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Ü(K-I)122-2022 sayı ve 6.6.2022 tarihli kararı uyarınca İskan Komitesi Başkanı olarak 1 (bir) yıl süre ile atanan ve görev süresi 17.5.2023 tarihinde sona eren Salih Sonay'ın yerine önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 26.9.2023 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile İskan Komitesi Başkanı olarak Halis Üresin'in atanmasına ve gerekli ödeneğin, İçişleri Bakanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 08-01 -01-9-9-1-01-5-1-07 "İskan Encümeni ve Komisyonlarının Ödemeleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi."