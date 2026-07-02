54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl 29'uncusu düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali, muhteşem bir gala gecesiyle final yaptı. Ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı Rusya, Uruguay, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’den ekiplerin sahne aldığı gece, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'ni dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Renkli kostümler, birbirinden etkileyici koreografiler ve kültürlerin buluştuğu gösterilerin yanı sıra birçok dalda ödülün verildiği gala gecesine Rusya damgasını vurdu, birincilik ödülünün sahibi oldu. Ekip ödülünü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile eşi Özlem Sadıkoğlu’nun elinden aldı.

İSKELE BELEDİYESİ 29. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ GALA GECESİ İLE SONA ERDİ

İskele Belediyesi 29. Uluslararası Halk Dansları Festivali muhteşem gala gecesi ile son buldu. İskele Belediyesi’nin uluslararası arenada KKTC Bayrağını gururla dalgalandıran İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun himayelerinde düzenlenen gece, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibinin ‘Barış, Dostluk ve Sevgi’ temalı açılış seremonisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eşi Özlem Sadıkoğlu ile katıldığı geceyi Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediyesi’nin eski belediye başkanı Halil İbrahim Orun, CIOFF Dünya Başkanı Christian Hidalgo Mazzei ile heyeti, İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile Meclis Üyesi Zekiye Gece, Uluslararası Festivaller Birliği Derneği (UFD) Başkanı Atilla İpek, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa ile çok sayıda kişi izledi.

MUHTEŞEM DANS GÖSTERİLERİ FESTİVAL ALANINI COŞTURDU

Etkinliğin gerçekleştiği alanda ilgiyle izlenen ve alkışların eşlik ettiği KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra; Rusya, Uruguay, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’den gelen ekiplerin gösteriler büyük beğeni topladı. Gecede jüri koltuğuna Kareograf Yönetmen Tanju Hastunç, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Şinasi Pala, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Hasan Yazıcı, KTHD Federasyonu Eğitmenleri Sibel Sezer, Zeki Tuncelli, Mehmet Gulle, Ayhan Bıçaklı, Hatice Kıray ile Gülgün Dargın oturdu.

EKİPLERİN GÖSTERİLERİ İLGİ İLE İZLENDİ

Büyük bir özveriyle hazırlanan gecenin misafir göstericileri ie Erenköy Lisesi Dans Kulübü Flamenko Dans Grubu ile Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Dans Grubu oldu. KKTC adına İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun açılış gösterisini yaptığı gecede Türkiye, Rusya, Uruguay, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinler ekipleri çıktı. Gösterilerin ardından festivale katkı yapanlara da plaket verilirken, festivalin düzenlenmesine büyük katkılar sağlayan teşekkür plaketi taktim edildi.

BİRÇOK ALANDA ÖDÜLÜN VERİLDİĞİ FESTİVALDE RUSYA GALA GECESİNE DAMGA VURDU

Renkli kostümler, birbirinden etkileyici koreografiler ve kültürlerin buluştuğu gösterilerin yanı sıra birçok dalda ödülün verildiği gala gecesine Rusya damgasını vurdu, birincilik ödülünün sahibi oldu. Ekip ödülünü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile eşi Özlem Sadıkoğlu’nun elinden aldı. Rusya ayrıca en iyi performans ve halk ödülünün de sahibi oldu.

KATEGORİLER VE ÖDÜL ALANLAR

1.’lik ödülü – RUSYA

2.’lik ödülü – URUGUAY

3.’lük ödülü – TÜRKİYE

En iyi performans ödülü – Rusya

En iyi koreografi ödülü – Türkiye

Festival ödülü – Uruguay

Halk Ödülü – Rusya

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Özel Ödülü – Kuzey Osetya

İskele özel ödülü – Türkiye

En iyi kadın dansçı ödülü – Türkiye

En iyi erkek dansçı ödülü – Uruguay

Jüri özel ödülü – Kırgısiztan

Onur ödülü – Filipinler

Otantik Grup Özel Ödülü – Kuzey Osetya

GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan 54. İskele Festivali devam ediyor. 5 Temmuz Pazar günü son bulacak festivalde bugün saat 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde Karadenizliler Gecesi yer alacak. Grup Koliva’nın sahne alacağı gecede misafirlere hamsili pilav ikram edilecek. Festivalde yarın (3 Temmuz) 21.00’de Yerli Sanatçılar konseri yer alacak.