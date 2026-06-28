İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 54'üncü Geleneksel İskele Festivali altında düzenlenen İskele Belediyesi 29. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne KKTC, Türkiye, Uruguay, Rusya, Kuzey Osetya ve Kırgızistan’dan halk dansları ekipleri katıldı.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde sahnelenen tanıtım gösterilerini, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) Başkanı Christian Hidalgo Mazzei, İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla İpek de izledi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa tarafından organize edildiği belirtilen etkinlikte Grup Otantik'in de sahne aldı. Gecede Erenköy Lisesi Roman Dans Grubu da gösteri sundu.

Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde bu akşam, ekiplerin Geleneksel Kostüm Defilesi ve "Bay ve Bayan Festival Güzeli Seçimi" var.

-Yağlı direk yarışmasında kazanan Tosun oldu

Geleneksel İskele Festivali kapsamında Merhum Hüseyin Aşık (Zumbur) anısına düzenlenen Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışmasını Aytan Tosun kazandı. Dr. Fazıl Küçük Parkı'nda (Boğaz) yer alan etkinlikte 7 kişi yarıştı. Tosun'a ödül olarak kupa ve 25 Bin TL verildi.