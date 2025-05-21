İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığını korumak ve halkın güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerine hız verdi. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, kasap ve esnafa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Kasap, market, gıda işletmeleri ve otellerde kontrollerini sürdüren Belediye, kasapların hijyen kurallarına uygunluk, etlerin saklanma koşulları, fiyat etiketi denetimi, ruhsat ve sağlık karnelerinin kontrollerini yaptı.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Kurban Bayramı’nın ilk iki günü açık olacak İskele Belediye Mezbahası'nda kesim yapacak kasaplardaki personellerin isim listesinin ve sağlık karnelerinin beyan edilmesi için ise bir hafta süre tanıdı.

-İhbar hattı 7/24 devrede

Bayram öncesi denetimlerini sıklaştıran Çevre ve Sağlık Bölümü’ne 7 gün 24 saat boyunca devrede olan ihbar hattına 0548 10 11 01 numaradan ulaşılabiliyor.