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Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

20 bin 984 kayıtlı seçmenden 6 bin 049 seçmenin oy kullandığı İskele’de 5 bin 769 oy geçerli, 280’i geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 28.83 oldu.

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