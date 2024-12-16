İskele-Karpaz ana yolunda saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Özkan Akansel (E-78), yönetimindeki JH 580 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada, Kumyalı İlkokulu önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özalan Alkan (E-27) yönetimindeki HR 517 plakalı kamyonet araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan HR 517 plakalı araç sürücüsü Özalan Alkan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

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Soruşturma devam ediyor.