Birlikten yapılan açıklamaya göre, İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafa da bildiri gönderen İEZB, Eylül ayının ilk haftasında başlaması planlanan çalışma öncesi yeşil alan yaratılması planlanan bölgede bulunan araç, gereç ve malzemelerin kaldırılmasını istedi.

İEZB’nin temizlik kampanyasına İskele Belediyesi de destek verecek

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde temizlik çalışması adı altında, söz konusu sitede bulunan ancak daha önce herhangi bir işlem yapılmayan yeşil alan için geliştirdiği projeyi hayata geçirecek.