Polis açıklamasına göre, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Tuga Khalıl HASSAN MOHAMED (K-21) yönetimindeki YT 947 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada kontrolünü kaybederek direğe çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ve aracın sigorta kapsamı dışında kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu sürücü, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.