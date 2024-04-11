Polisin meydana gelen olaylarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

11.04.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir hotel içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 237 miligram alkollü içki tesiri altında olan Y.A.(E-30) ve 259 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.E.Ç.(E-30) bir taraf olup, diğer bir taraf olan 273 miligram alkollü içki tesiri altındaki Y.Y.(E-38) ve 120 miligram alkollü içki tesiri altındaki Z.C.(E-54) ile birbirlerinin vucütlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Güvenlik görevlisinin boğazını sıktılar

10.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir hotel önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 164 miligram alkollü içki tesiri altında olan U.K.(E-32) ve 240 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.K.(E-38) bir taraf olup, güvenlik görevlisi B.D.(E-46)’nin boğazını sıktıktan sonra iterek darp etmişler ve küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.