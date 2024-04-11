Polisin meydana gelen olaylarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

11.04.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir hotel içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 237 miligram alkollü içki tesiri altında olan Y.A.(E-30) ve 259 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.E.Ç.(E-30) bir taraf olup, diğer bir taraf olan 273 miligram alkollü içki tesiri altındaki Y.Y.(E-38) ve 120 miligram alkollü içki tesiri altındaki Z.C.(E-54) ile birbirlerinin vucütlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Güvenlik görevlisinin boğazını sıktılar

10.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir hotel önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 164 miligram alkollü içki tesiri altında olan U.K.(E-32) ve 240 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.K.(E-38) bir taraf olup, güvenlik görevlisi B.D.(E-46)’nin boğazını sıktıktan sonra iterek darp etmişler ve küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.