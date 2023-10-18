İskele ve Demirhan’da yaşanan hırsızlık meseleleriyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ekim 2023 tarihleri arasında, İskele’de bulunan bir ikametgahın bahçesine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen bir adet odun kesme makinesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 62 yaşındaki S.İ.’nin tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

DEMİRHAN’DA HIRSIZLIK

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, kozmetik reyonunda satışa sunulan muhtelif markalarda toplam 642,30 TL değerindeki kozmetik ürünlerinin çalınmasıyla ilgili ise yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 39 yaşındaki R.S.’nin tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.