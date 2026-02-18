Ercan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tartışma konusu olan protokol üzerinden babası Erhan Arıklı’nın hedef alındığını savundu. Protokolün Başbakan tarafından imzalandığını vurgulayan Arıklı, “Bu protokolü sanki Arıklı imzalamış ve sorumlusu oymuş gibi havalarla Arıklı’yı ‘ek protokol imzalanmazsa istifa edecek misin’ diye sorguluyorsun. Arıklı, Başbakanın imza attığı bu protokolü canla başla savunuyor” ifadelerini kullandı.

UBP’lilere yönelik eleştirilerde de bulunan Arıklı, kendi genel başkanlarının imzasına saygı duyulmadığını öne sürerek, geçmişte sırf hükümet olabilmek adına dönemin Genel Başkanı Özgürgün’ün Kudret Özersay’a “kurban edildiğini” iddia etti. Arıklı, “Arıklı sizin arkanızı topluyor. Takdir ve teşekkür etmeniz gerekirken sanki bu protokolün muhatabı Arıklı ve YDP imiş gibi konuşmaktan vazgeçin. Hep küçük kalmak zorunda değilsiniz. Birazcık büyümeyi hayal edin” ifadelerini paylaştı.

Hasan Küçük ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden yanıt verdi. Küçük, “Siyasi duruşumuza asla aileyi karıştırmayız. Bu terbiye ile büyüdük. Buna kalkışanlara net mesajım: ‘Soy ismimiz küçük ama yüreğimiz büyük.’” ifadelerini kullandı.