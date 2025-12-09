Bunlar da ilginizi çekebilir

İskele Belediyesi, kamuoyunu gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada, vatandaşlara sel riski taşıyan alanlardan uzak durmaları , gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları ve çocuklarını bu bölgelerden uzak tutmaları yönünde çağrı yapıldı.

Belediye, sürücüleri yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve mümkün oldukça riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Ayrıca diğer acil durum hatları da hatırlatıldı:

Olası olumsuzluklar için vatandaşların doğrudan belediye ekiplerine ulaşabileceği telefon numaraları da paylaşıldı:

Meteorolojik verilere göre, bugün saat 18.00’den sonra İskele bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın da devam edeceği öngörülürken, belediye ekiplerinin olası risklere karşı kesintisiz hizmet verdiği belirtildi.

