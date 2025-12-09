Meteorolojik verilere göre, bugün saat 18.00’den sonra İskele bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın da devam edeceği öngörülürken, belediye ekiplerinin olası risklere karşı kesintisiz hizmet verdiği belirtildi.
Olası olumsuzluklar için vatandaşların doğrudan belediye ekiplerine ulaşabileceği telefon numaraları da paylaşıldı:
- Ustabaşı Mehmet Kara: 0542 865 65 01
- Salih Kara: 0548 899 90 00
- Sertaç Akdemir: 0542 856 19 83
Ayrıca diğer acil durum hatları da hatırlatıldı:
- Polis: 0392 371 23 33
- Polis İmdat: 155
- Sivil Savunma: 101
Belediye, sürücüleri yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve mümkün oldukça riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.
Açıklamada, vatandaşlara sel riski taşıyan alanlardan uzak durmaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları ve çocuklarını bu bölgelerden uzak tutmaları yönünde çağrı yapıldı.
İskele Belediyesi, kamuoyunu gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.