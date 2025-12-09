Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre yağışların dağılımı şöyle:

"Beylerbeyi 232 kg/m², Selvilitepe 202 kg/m² , Kozanköy 158kg/m², Gönyeli 140 kg/m², Boğaz 138 kg/m² , Alsancak 134 kg/m², Karaoğlanoğlu 101 kg/m², Yakın Doğu Üniversitesi 68 kg/m², Taşkent 65 kg/m², Alayköy, Çamlıbel 54 kg/m², Zaferburnu ve Dipkarpaz 51 kg/m².”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0.1 ile 50 kg/m² arasında yağış kaydedildi.