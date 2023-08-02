İskele’de dün bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili olarak 3 metre derinlikteki koridor bölümünde çalıştıkları sırada yaşamlarını yitiren Mohammad Shayesteh (41) ve Mohamad Aghjeloo'nun (33) ölüm sebeplerinin tespit için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, iki şahsında ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Polis dün, iki kişiyi tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten tutuklamıştı.

Soruşturma devam ediyor…