Konuşmasına Azerbaycan halkının 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü kutlayarak başlayan Üstel, Azerbaycan’ın bugün ulaştığı noktada merhum Haydar Aliyev’in attığı temellerin ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinin önemli payı olduğunu söyledi. Etkinliğe verilen destek nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür eden Üstel, ziyaret boyunca gösterilen misafirperverlik için Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’a da şükranlarını sundu.

“Biz üç devlet, tek milletiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki bağların diplomatik ilişkilerin çok ötesinde olduğunu vurgulayan Üstel, ortak tarih, kültür, dil ve değerlerin iki halkı birbirine bağladığını ifade etti.

Merhum Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu “Bir Millet İki Devlet” anlayışının bugün Türk dünyasının en güçlü birlik ruhlarından biri haline geldiğini belirten Üstel, “Biz de aynı inançla diyoruz ki; Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynı milletin ayrılmaz parçalarıdır. Gönüllerimiz birdir, kaderimiz birdir, geleceğimiz birdir. Biz üç devlet, tek milletiz” dedi.

TDT sonrası ilişkiler hız kazandı

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü kazanmasının ardından Azerbaycan ile ilişkilerin tarihi bir ivme kazandığını belirten Üstel, bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu irade ve liderliğin belirleyici olduğunu söyledi.

Üstel, Azerbaycan’ın davetiyle Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan ilk KKTC Başbakanı olduğunu anımsatarak, bunun Kıbrıs Türk halkına verilen değerin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Eğitim ve turizmde iş birliği

İki ülke arasındaki ilişkilerin eğitimden turizme, ekonomiden kültüre kadar her alanda geliştiğini kaydeden Üstel, KKTC’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin dostluk ilişkilerinin en güçlü temsilcileri olduğunu söyledi.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’in önemli yükseköğretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Üstel, Azerbaycan’daki üniversitelerle iş birliklerinin daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Turizmin de ilişkilerin yükselen yıldızı olduğunu ifade eden Üstel, KKTC’nin güvenli, huzurlu ve misafirperver bir turizm ülkesi olduğunu belirterek Azerbaycan halkını Girne, Karpaz, Gazimağusa ve Lefkoşa’yı ziyaret etmeye davet etti.

“Charter seferler için önemli aşamaya gelindi”

Konuşmasında ulaşım alanındaki gelişmelere de değinen Üstel, Azerbaycan ile KKTC arasında charter uçuşların başlatılması konusunda önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.

Üstel, “Sayın Azerbaycan Başbakanı ve ilgili bakanlıklarla yürütülen çalışmalar sonucunda Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında charter uçuşların başlatılması konusunda önemli bir aşamaya gelinmiştir. İnanıyorum ki imzalayacağımız iş birliği anlaşmalarıyla birlikte çok kısa süre içerisinde düzenli charter seferlerin başladığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bu adımın yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda turizm, ticaret, eğitim ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirecek yeni bir köprü olacağını vurgulayan Üstel, Azerbaycan ile KKTC arasındaki bağların gelecekte daha da güçleneceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda tüm Azerbaycan halkını KKTC’ye davet eden Üstel, “Yaşasın Türkiye-Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliği. Yaşasın Türk dünyası. Yaşasın milletimizin sarsılmaz kardeşliği” ifadelerini kullandı.