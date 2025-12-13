Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu değerlendirilen Ö.B. (E-30), O.B. (E-32), E.B. (E-32), M.B. (E-18) ve M.B. (E-35) tespit edilerek tutuklandı.

11 Aralık 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında, şantiye içerisindeki malzeme deposunun kapısında bulunan asma kilit, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından kasten kırılarak depo içerisine girildi. Depoda muhafaza edilen muhtelif inşaat malzemeleri ile çeşitli aletlerin çalındığı tespit edildi.

İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanında hırsızlık olayı meydana geldi.

