Milletvekillerinin ardından son olarak söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, soruları yanıtladı.

Bakan Oğuz, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, arada istenmeyen olaylar yaşanmasına rağmen halen bir cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Oğuz, ülkede yaşamayı ve okumayı tercih eden birçok insan olduğunu belirtti.

İstenmeyen olayların yaşanmaması için Türkiye Cumhuriyeti ile bilgi paylaşımı, riskli kişilerle ilgili tedbirler gibi çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Oğuz, sınır kapılarıyla ilgili de etkin denetimlerin yapıldığını, polis tarafından kurulan yeni birim aracılığıyla kişinin neden geldiği, nerede kalacağı gibi sorgulamaların yapıldığını ifade etti.

Ülkenin polis devleti değil, demokratik bir ülke olduğunu ancak polis ve devletin alması gereken tedbirleri almakla yükümlü olduğunu dile getiren Oğuz, bu uygulamalara ilişkin şikayetler de geldiğini ancak ülke güveninin her şeyin üzerinde olduğunu kaydetti. Parmak iziyle ilgili bir çalışmanın devam ettiğini söyleyen Oğuz, yüz tarama sisteminin raporlandığını ve kısa sürede kamera sistemlerine gireceğini duyurdu.

Oğuz, ülkenin menfaatçilerin, çıkarcıların cirit attığı bir yer olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

"TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU'NDA KASIM SONUNA KADAR 2 BİN 584 DOSYA TAMAMLANDI”

Tapu Dairesi’nin hem Taşınmaz Mal Komisyonu, hem de sektör için çok önemli olduğunu kaydeden Oğuz, 15 yeni personelin alındığını belirtti. İskele’de yeni bir tapu binasının yapıldığını söyleyen Oğuz, güvenilir ve hızlı hizmet için yeni sistem oluşturulduğunu belirtti. Oğuz, 2022-25 yılları arasında kamulaştırma yapılan dosyalardan 582’sinin sonuçlandırıldığını ve ödemelerinin yapıldığını kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu dosyalarına ilişkin bu yılın kasım sonuna kadar 2 bin 584 dosyanın tamamlandığını belirten Oğuz, geçen yıllara göre yaşanan artışa dikkati çekti.

Kırsal kesim arsalarına ilişkin de konuşan Oğuz, bu arsalarla ilgili ilk olarak haksahiplik belgelerinin verildiğini, ardından parsellerin yer aldığı belgelerin verildiğini anlattı. Oğuz, Sınırüstü’ndeki yol çalışmalarının 2026 yılında yapılacağını; Gaziveren’le ilgili su, elektrik ve asfalt çalışmalarının da yapılacağını ifade etti. Sınırüstü’nde solar enerji için kiralanan arazinin tarım arazisi olmadığını kaydeden Oğuz, Orman Dairesi’nden çalışmalar için izin alınması gerektiğini hatırlattı.

“3 BİN 495 VATANDAŞLIK VERİLDİ, 684’Ü EVLİLİK YOLUYLA”

Kaçak yaşamla mücadeleyle ilgili Göç İdaresi’nin kurulduğunu anımsatan Oğuz, gorevlendirilen kaymakamlıkların belirli aralıklarla denetim yaptıklarını kaydetti. Oğuz, bu kapsamda son üç ayda 47 kayıt dışı kişinin tespit edildiğini belirtti.

Vatandaşlık konusuna de değinen Oğuz, 3 bin 495 vatandaşlık verildiğini kaydederek, bunlardan 684'ünün evlilik yoluyla verilen vatandaşlık olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişi sayısının 627 olduğunu söyleyen Oğuz, 681 kişinin de Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık aldığını, geriye kalanın ise bu kişilerin eş ve çocukları olduğunu söyledi.

“Ülkeye girişlerde kontrol olmadığı” eleştirilerine değinen Oğuz, kontroller kapsamında 10 Aralık tarihine kadar 4 bin 944 kişinin ülkeye alınmadığına dikkati çekerek, bu kişilerin muhaceret biriminin çalışmaları sonucunda ülkeye girişlerinin engellendiğini kaydetti. Oğuz, bu kişiliklerin 724'ünün Pakistan, 713'ünün İran, 485'inin Irak, 421'inin Türkiye, 318'inin Somali, 273'ünün Türkmenistan ve 2 bin 10'unun diğer uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, 1680 kişinin de deport edildiğini açıkladı.

Tabanca izni sorusunu da yanıt veren Oğuz, son üç yılda 573 kişiye tabanca izni verildiğini kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, memleketteki nüfusun ne kadar olduğunu sorarak, bu konuda ortada dolaşan birbiriyle çelişen rakamlara dikkati çekti.

Silah ruhsatlarına da değinen Hamzaoğulları, “Kaç tabanca ruhsatı verdiniz? Neden verdiniz?" şeklinde sorular yöneltti.

CTP'nin erken seçim çağrısını yineleyen Hamzaoğulları, kendisinin en büyük derdinin “İskele-Karpaz halkı” olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları, devletin o bölgedeki 14 köye hizmet getirebilmesi ve olanakların tek tek sağlanmasını belirtmek için burada olduğunu kaydetti.

BESİM

CTP Milletvekili Filiz Besim de, çok merkezi bir bütçeyi konuştuklarını belirterek, bütçeyle ilgili ciddi bir ilerleme görmedikelerini söyledi.

Nüfus, yurttaşlık ve güvenlik konularına da değinen Besim, kaçak yaşam konusunun düzgün şekilde bir denetime tabi tutulamadığını savundu.

Güngör Katı Atık Çöp Merkezi’nin vahşi depolama merkezi haline geldiğini kaydeden Besim, çöplüğün hem doğa, hem de halk sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.

Besim, “En büyük çöp alanı Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Merkezi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı... Peki ama İçişleri Bakanlığı’nın bu çöple başa çıkabilecek bir kapasitesi var mı?” ifadelerini kullandı.

Filiz Besim, “Ülkemizin çöp sorunu, çok büyük bir sorundur" dedi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, İçişleri Bakanlığı’nın görev yetki alanı en geniş bir bakanlık olduğunu söyledi.

Nüfus konusuna değinen Şahiner, ülkede çıkan çöp ve tüketilen su miktarının hesaplanması gibi parametlerle ortalama nüfusun belirlenebileceğini kaydetti.

Şahiner, gerçek veriler üzerinden planlama yapılması gerektiğini kaydetti. Şahiner, “Doğru nüfus politikaları ortada olmadığı sürece hiçbir plan, atacağınız doğru adımlar bile doğru sonuçlar vermeyecektir.” dedi.

Muhaceret kayıtlarının ne durumda olduğunu soran Şahiner, “Yani bir öğrenci bu adaya geldi. Adayaa geldikten sonra öğrenim süresini bitirdi veya mezun olmadan okulla ilişkisi kesildi. ‘Bu ülkede mi değil mi’ diye bir araştırma yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Tam bir nüfus sayımı yapılmasının gerekli olduğunu kaydeden Şahiner, belli başlı bölgelerde zamanında detaylı haritalandırma çalışmaları yapılmadığı için vatandaşların arazilerinin kaybolduğunu dile getirdi. Şahiner, bu konunun ciddi sıkıntılar yarattığını belirtti

Orman arazilerinin ne kadar olduğunu soran Şahiner, tabanca ruhsatları konusuna da değinerek, ülkede güvenliğin insanları silahlandırarak sağlamayacağını söyledi.

Şahiner, ülkenin güvenlik konusunda gelmiş olduğu durumun ortada olduğunu dile getirdi.

Güngör çöplüğü konusuna da değinen Şahiner, “Burada birilerine rant kapısının açılmaması gerekir.” dedi.

SOLYALI

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nın hayata dokunan bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Bakanlığın “yönetilemez bir halde" olduğunu savunan Solyalı, eleştirilerde bulundu. Nüfusun bilinmesi gerektiğini ifade eden Solyalı, “Nüfusu bilmemek bir siyasi tercihtir.” diye konuştu.

Meselenin çok rahat çözülebileceğini kaydeden Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nın veriye dayalı politika üretiminde ısrarcı olması gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin “projeksiyon nüfus” üstünden hareket ettiğini dile getiren Solyalı, projeksiyon nüfus rakamlarında 2023 ile 2025 arasındaki farkın uçurum olduğuna işaret etti. Solyalı, projeksiyon nüfusta sapma olduğunu dile getirerek, nüfus karmaşası olduğunu söyledi.

Vekaleten Muhaceret Dairesi Müdürü olmayacağını kaydeden Solyalı, 6-7 aydır Muhaceret Dairesi Müdürü atanamadığını belirterek, muhaceretin öneminin tartışılmasız olduğunu dile getirdi.

Yabancıların taşınmaz mal edinme konusuna da değinen Solyalı, Bakanlar Kurulu’nun bu konuda hazırladığı kararnameyi eleştirdi. Solyalı, KKTC’de taşınmaz mal edinen yababcılarla ilgili bir bilinmezliğin olduğunu kaydetti.

“Tatil Evleri Yasası” konusuna da değinen Solyalı, “Öngörüsüzlüğünüz ve plansızlığınız yüzünden yönetemiyorsunuz.” dedi.

Solyalı, kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasıyla ilgili eleştirilerde bulunarak, son 3-4 ayda verilen izinlerin, son iki yılda verilmeden fazla olduğunu savundu. Solyalı, “Karşılayamayacağınız kadar kırsal kesim arsası verdiniz” dedi.

“Tabanca izinlerinin akıbetinin ne olduğunu” soran Solyalı, Ateşli Silahlar Yasası’nın değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Solyalı, vatandaşlık ve cezaevi konularına değinerek, Şartlı Tahliye Tüzüğü'ne ilişkin eleştiride bulundu.

Kaçak yaşamın kendilerini çok rahatsız eden ciddi bir mesele olduğunu söyleyen Solyalı, bu konuda önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Solyalı, ülkeye girişler konusunda Türkiye, belki de Avrupa ülkeleriyle iş birliklerinin artması gerektiğini dile getirdi.

GÖRÜŞMELER PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü bütçe görüşmeleri Oğuz'un konuşması ve bütçe oylanmasının ardından tamamlandı.

Bütçe görüşmeleri pazartesi günü Hukuk Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesiyle devam edecek.