Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Shabbir'in Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.

İskele'de dün saat 13.30 sıralarında yapımı devam etmekte olan inşaatın 13'üncü katında, merdiven üzerinde çalışan Khurram Shabbir (E-23), elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.