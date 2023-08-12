İskele'de dün saat 13.30 sıralarında yapımı devam etmekte olan inşaatın 13'üncü katında, merdiven üzerinde çalışan Khurram Shabbir (E-23), elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Shabbir'in Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam eder.