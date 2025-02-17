Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

16.02.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, İskele’de bir apartmanın 7’inci katındaki dairesinin salonunda, muhtemelen yemek masası üzerinde unutulan mumun masa örtüsünü tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif mobilyalar ve beyaz eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise balkon kapısının camı kırılmış ve evin tüm duvarları da islenmiştir.

Ayrıca yangın sırasında ikametgah içerisinde buluan 4 köpek ile 2 kedi, İtfaiyeciler tarafından yaralı olarak kurtarılıp mal sahibine teslim edilmiş ve veterinere sevkleri sağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.