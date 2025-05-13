Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.05.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle mekandan uzaklaştırılmak istenen R.Z.(E-35), 316 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.Z.(E-25)’yi sol elinden ve Y.S.(E-48) ise sağ ayağından yaralamış, ayrıca V.Ö.(E-20) ile M.K.(E-31) ise vücutlarının muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs etmiştir.

Olay sonucu yaralanan S.Z. ve Y.S., kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, ağır şekilde yaralanan M.K. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ve V.Ö. ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmışlardır. R.Z. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.