Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Soytaç, açıkladı. Soytaç, sanığın Ercan Havaalanı’dan 9 buçuk kilogram ağırlığında uyuşturucu ithal etmesinin vahim bir tablo oluşturduğunun altını çizdi. Soytaç, böyle bir tablo ile karşılaşmamak için tedbir alınması gerektiğini belirtti. Soytaç sağlıklı bir toplum için uyuşturucu ile mücadelenin önemine değindi.

Soytaç, kararda şunları kaydetti:

“Öğrenci adı altında ülkemize gelen ve eğitimini karşılamaya yeterli parası olmadığı için beraberinde dokuz buçuk kilogram ağırlığında hint kenevirini çok sayıda yabancı öğrenciyi misafir ettiğimiz KKTC’ye Ercan Havalimanından ithal etmesi üniversitelerin öğrenci kabul ederken dikkate almış oldukları kriterlerle ilgili ciddi soru işaretleri doğurduğu gibi Devletin öğrenci kabul politikasında da ciddi zafiyetlere işaret etmektedir. Üniversiteler ülkesi olduğumun dikkate alındığında öğrencilerin uyuşturucuya ulaşımı anlamında öğrencileri ne kadar koruyabildiğimiz hususunda akıllarda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Zira sanık uyuşturucuyu ülkemize ithal ederken değil ithal ettikten sonra uyuşturucuyu suç ortaklarına teslim etmesinin akabinde tespit edilerek yakalanmıştır ki bu denli yüksek miktarda ki bir uyuşturucumun herhangi bir ek tedbir alınmadan valiz içerisinde Ercan Havalimanından ülkeye sokulabilmesi bize en az işlenen suç kadar vahim bir tabloyu gözler online sermektedir.

Dolayısıyla bir daha böylesine vahim bir tablo ile karşı karşıya kalmamak için tüm tarafların sorumluluklarımın bilinci içerisinde hareket etmelerini temenni ederiz. Huzurumuzdaki meselede sanığın işlemiş olduğu suçun vahameti, suçun işleniş şekli, ithal edilen uyuşturucunun miktarının yüksek oluşunu dikkate alarak sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun buluruz. Hürriyeti bağlayıcı cezanın süresine karar verirken, işlenen suçun vahametini, suça konu uyuşturucunun miktar itibariyle çok oluşunu, miktarın fazla olmasına rağmen uyuşturucu türünün en az zararlı olarak kabul edilen hint keneviri oluşunu, sanığın suçunu kabul ederek olumlu bir tavır sergilediğini dikkate aldıktan sonra davada 9 kilo 526 gram 690 miligram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu madde ithal etmekten 8 yıl hapis cezasına mahkum ederiz”dedi.