Daire'den yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu ile işbirliği içerisinde belgelerin düzenlenmesi, kataloglanması ve dijitalleşme çalışmaları tamamlanan “İsmail Bozkurt Arşivi” araştırmacıların ve meraklıların hizmetine açıldı.

Kişisel arşiv, Kıbrıs Türkleri’nin yakın tarihine ışık tutan, siyasal, hukuksal, ekonomik, sanatsal pek çok belge ile birlikte bizzat İsmail Bozkurt’un farklı konularda kaleme aldığı detaylı kişisel notları da içeriyor.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, bağış sırasında yaptığı konuşmada, İsmail Bozkurt’a örnek davranışından dolayı teşekkür etti ve kişisel arşivlerini değerlendirmek isteyen halka çağrıda bulunarak, bu tür bağışların ulusal belleği korumak adına gelecek kuşaklara bırakılacak mirası zenginleştireceğini vurguladı.