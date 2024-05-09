Alexander Djiku, Fenerbahçe’nin değişilmez oyuncularından biri oldu.

Sezon başında transfer edilen Ganalı futbolcu, sergilediği futbolla kısa sürede beğeni topladı. Sarı lacivertliler, Djiku'nun sahada olduğu anlarda savunma planını önemli ölçüde uyguladı.

Djiku bu sezon önemli istatistiklere de imza attı. Alexander Djiku, yüzde 85 pas isabet oranını kendi yarı sahasında yüzde 91’e çıkarttı.

Fenerbahçe, Ganalı stoperin ilk 11 başladığı 21 lig mücadelesinin 8’inde kalesini gole kapattı.

29 yaşındaki futbolcu, maç başına 5 kez ikili mücadelelerde galip geldi. Her maçta 1 virgül 5 defa rakibindeki topu kazanan futbolcu, 5 virgül 4 kez de kaptırılan topu geri almayı başardı.

Djiku ayrıca forma giydiği 34 maçta 2 gol kaydetti.