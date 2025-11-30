Herzog, Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte Gazze’deki savaş ve barışla ilgili perspektifler ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ile İsrail arasındaki üçlü iş birliğini değerlendirdi; ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin konusuna müdahalesini analiz etti.

Habere göre İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la sahip olduğu ittifakın önemli olduğunu ve sıradan olmadığını düşündüğünü kaydeden Herzog, bölgede barış sağlanabileceği konusunda iyimser.

BM Güvenlik Konseyinin son kararını tarihi olarak nitelendiren herzog, İsrail’in İbrahim Anlaşması ülkeleriyle ilişkilerinin güçlü kaldığını savundu ve her yöne Hamas'ın Gazze'den ayrılması gerektiği mesajını gönderdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili müdahalesinden övgüyle söz eden ve yaşanan son gelişmelerden ötürü iyimser gözüken Herzog, uluslararası bir cephenin ilk kez neredeyse Hamas’ın Gazze’den çekilmesi gerektiği görüşüne katıldığını dile getirdi.