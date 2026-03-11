Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği, uzmanlık eğitimi, kamu ve özel sağlık hizmetlerinin dengeli şekilde yapılandırılması konuları ele alındı. Taraflar, sağlık alanında yaşanan sorunlar ve sağlık sisteminin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sağlık sisteminin ancak bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilebileceğini belirterek, kamu ve özel sağlık hizmetlerinin birbirini dışlayan değil birbirini tamamlayan bir yapı içinde ele alınması gerektiğini ifade etti. İncirli, CTP’nin hedefinin; ülkedeki sağlık, insan kaynağını ve altyapısını milli bir değer olarak gören, hekimlerin mesleki motivasyonunu koruyan ve hastaların sağlık hizmetine ve ilaca eşit, kaliteli ve hızlı erişimini sağlayan adil bir sağlık sistemi kurmak olduğunu vurguladı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Filiz Besim ile Ceyhun Birinci eşlik etti. Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nde ise Başkan Remzi Gardiyanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.