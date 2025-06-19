Haber: Pelin Yükselay

Ortadoğu’nun ısınmış durumda ve dünya düzeninin yeniden şekillendiğine vurgu yapan Talaykurt, İsrail-İran savaşının bir dünya savaşı olmadığını ve dünya savaşının çıkacağını da düşünmediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna, İsrail-Gazze ve İsrail-İran savaşlarının kurmaca olduğunu düşündüğünü söyleyen Talaykurt, “üzücü ama füzeler havai fişek gibi izleniyor, olan insanlara oluyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs adasının İrail’e çok yakın olduğunu belirten Talaykurt, sadece Güney Kıbrıs ya da KKTC değil, tüm dünyanın teyakkuzda olduğunu ve herkesin gardını aldığını kaydetti. Güney Kıbrıs’ta bulunan askeri üslerin ayrı bir tehlike konusu oluşturduğunu belirten Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt “Üslerin güneyde olması ile onlar daha da tehdit altında. Üslerden kalkan uçakların İsrail savaş uçaklarına yakıt ihmali yaptığı biliniyor. İran uyardı. Güney Kıbrıs’a atılan bir füzenin bize düşmesi de bir ihtimaldir. Ama burada biz de üst düzey alarmdayız. Sığınaklarımız var, kimsenin güvenlik açısından imtina etmesine bir sebep yok. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bu savaşa doğrudan dahil değildir ve olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Talaykurt, İsrail-İran Savaşının Amerika ve İngiltere istediği zaman biteceğini de sözlerine ekledi.

Sığınak konusu… “Vatandaş rahat olsun”

Sığınaklar konusuyla ilgili de konuşan Talaykurt, şunları kaydetti:

“Vatandaş rahat olmalı, devletimiz çalışmaya devam ediyor. Sığınak yasamız vardır, sığınak harcı vardır ve bu paralar fonda tutulmaktadır. Dört kat üstü binaların bodrumları sığınak olarak yapılmıştır ve yapısı da ona göredir. Tümü kayıt altındadır. Temizliği bakımı yapılmaktadır. Sivil savunma gerek duyduğu zaman açıklayacaktır. Olası bir durumda her şey hazırdır. 268 resmi sığınak vardır, resmi olmayan asker kontrolünde olan sığınaklar da vardır. Otellerin altındaki casinolar, otellerin alt katları hepsi birer sığınaktır. Devlet istediği zaman bunlara el koyarak istediği gibi kullanabilir. Vatandaşlar, yetkililere kulak versinler. Allah savaş göstermesin, savaşın kazanan tarafı olmaz. Halkımız müsterih olsun.”

Mülkiyet konusu… “Global takas gündeme gelmeli”

Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili tutuklamalarını da değerlendiren Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, mülkiyet sorununun çözümü için global takasın gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, bu gündeme gelene kadar Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iyi kullanılması gerektiğini söyledi. Talaykurt şu an acilen yapılması gerekenin ise Taşınmaz Mal Komisyonu’na çok para aktarıp, dosyaları karara bağlamak olduğunu belirtti.