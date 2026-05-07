Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberinde, “Trozena” köyünün terk edilmesindeki başlıca sebebin, köye hiç bir zaman elektrik verilmemesi olduğunu, köye elektrik getirilmesinin maliyetinin İsrailli yatırımcı ile köy sakinleri arasında bölüşüleceğini yazdı.

Köye elektrik getirilmesinin maliyetinin 370 bin euro olacağı ve bu rakamın, yatırımıcı ve köyde evlerini yenilemek isteyen eski sakinlerle eşit bölüşüleceğini belirten gazete, su altyapısının nasıl yapılacağı konusunun ise henüz netlik kazanmadığını vurguladı.

Gazete, İsrailli yatırımcının köye 60 ev, şarap evi ve kamp alanı inşa edeceğini belirtirken, yatırımcının köyde bulunan 30 evden 15’ini satın aldığını ve bunların yıkılacak mı yoksa tamir mi edileceği konusunun da henüz netleşmediğini aktardı.

Yatırımcının inşaat faaliyetlerine başlamak için gerekli izinlerin çıkmasını beklediği belirtilen haberde, inşa edilecek evlerin emeklilere kiralanmasının planlandığına dair bilgiler edinildiği de kaydedildi.