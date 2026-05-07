Alithia gazetesi, “Hermes Airports” şirketinden yapılan açıklamaya yer vererek, geçen yılın nisan ayına kıyasla bu yılın nisan ayında, yolcu trafiğinin yüzde 16 oranında (yaklaşık 95 bin kişi) azaldığını ve Larnaka ile Baf Havalimanlarındaki uçakların ortalama doluluk oranının yüzde 76 ile sınırlı kaldığını (geçen yıl bu dönemde yüzde 83 olduğu ifade ediliyor) yazdı.

Gazete, uçakların 20 Nisan sonrasındaki doluluk oranının da ortalama yüzde 80-85 olduğunu ve ana turizm piyasası olan İngiltere ile Polonya’dan yapılan rezervasyonların yüzde 90 civarında olduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 54 havayolu şirketinin yolcu taşıdığı ve 42 ülkedeki 165 havalimanıyla bağlantısının bulunduğu belirtildi.