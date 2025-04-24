Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı 13 saniye sürdü.

184 ARTÇI SARSINTI

AFAD'ın verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 184 artçı sarsıntının 7'si 4 ve üzeri büyüklükte.

O depremler şöyle:

"Saat 12.51'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 5,9

Saat 12.51'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,4

Saat 13.01'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,8

Saat 13.02'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,5

Saat 13.02'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,9

Saat 13.46'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 4,0

Saat 15.12'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,9"

Bu artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edeceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFAD'I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.

Ziyaretinde Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Depremin ardından 127 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar can kaybı veya yaralı olmadığını açıkladı. Yerlikaya, "Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina ve 9 evle ilgili tahliye tespitimiz var. 112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. Bunların pek çoğu bilgi edinme amaçlı." dedi.

BAKAN KURUM: 378 YAPISAL İHBAR BİZE ULAŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise tüm kurumların AFAD koordinasyonunda çalıştığını belirtti ve "Tüm tedbirler İstanbul için alınmaktadır." dedi. Bakan Kurum, "3 bin hasar tespit ekibimiz sahada çalışma yapacak. Okulların tatil olduğu 2 günü değerlendireceğiz ve tüm kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm çağrılar incelenecek. 112'ye gelen talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Vatandaşlarımız riskli binalara girmesinler. Bir metruk bina ile birlikte 12 binayı tedbiren boşalttık." dedi.

"PANİK YAŞAYAN 236 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Depremden direk etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. Düşme, atlama, panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız oldu. 163 tanesi İstanbul'da. Hepsinin durumları iyi." diye konuştu.

URALOĞLU: OLUMSUZ DURUM YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." dedi.

Uraloğlu da ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE

İstanbul Valiliğince, kentte hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: CİDDİ VAKA BİLGİSİ YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) depremin ardından kentte şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisinin olmadığını bildirdi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

"OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ"

Depremin merkez üssü Silivri'nin belediye başkanı Bora Balçıoğlu, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İlk taramalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir." dedi.

Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla, ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir."