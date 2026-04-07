İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri yükseldi.
Levent'teki çatışmanın yaklaşık 10 dakika boyunca sürdüğü, bölgeye gelip polislere ateş açan 3 şüpheliden ikisi öldürüldü, 1 saldırgan yaralı ele geçirildi. Çatışmada 2 polis yaralandı.
NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, şüphelilerin bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiğini belirtti. Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların taktik kamuflajlı kayafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi. Konsolosluk uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu. İsrail Konsolosluğu önünde Gazze savaşı sonrasında güvenlik önlemleri artırılmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını açıkladı.