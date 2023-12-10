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Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yanan araca, balkondan kova ile su dökerek müdahale etti

Yanan araca, balkondan kova ile su dökerek müdahale etti

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